Поліція оприлюднила відео сьогоднішньої смертельної ДТП на Прикарпатті

За кермом КІА, що спричинила лобове зіткнення, був одесит 1953 року народження

За кермом КІА, що спричинила лобове зіткнення, був одесит 1953 року народження

Фото поліції Івано-Франківської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

ДТП трапилася сьогодні близько 15 години у с. Корнич на Коломийщині за участі автомобіля КІА та рейсового автобуса "Снятин-Івано-Франківськ".

У легковику перебувало двоє одеситів. Це водій 1953 року народження і пасажирка 1956 року народження. Обоє зазнали тілесних ушкоджень, які є несумісні з життям, та на жаль, померли на місці події. В автобусі перебували 23 особи, шестеро людей госпіталізовані до медичного закладу, зараз лікарі надають їм допомогу. Які у них травми – поки що невідомо. Іншим пасажирам і водію медики надавали допомогу на місці події, - прокоментувала начальниця сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив лобове зіткнення з рейсовим автобусом. Причини цього невідомі.

Як повідомлялося, сьогодні на Прикарпатті сталася страшна ДТП: двоє загиблих, шестеро травмованих. Легковик виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус.