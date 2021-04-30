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30 квітня 2021, 20:11 8

Поліція оприлюднила відео сьогоднішньої смертельної ДТП на Прикарпатті

30 квітня 2021, 20:11 8
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За кермом КІА, що спричинила лобове зіткнення, був одесит 1953 року народження
За кермом КІА, що спричинила лобове зіткнення, був одесит 1953 року народження
Фото поліції Івано-Франківської області
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Правоохоронці Прикарпаття встановлюють обставини ДТП із двома загиблими поблизу Коломиї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

ДТП трапилася сьогодні близько 15 години у с. Корнич на Коломийщині за участі автомобіля КІА та рейсового автобуса "Снятин-Івано-Франківськ".

У легковику перебувало двоє одеситів. Це водій 1953 року народження і пасажирка 1956 року народження. Обоє зазнали тілесних ушкоджень, які є несумісні з життям, та на жаль, померли на місці події. В автобусі перебували 23 особи, шестеро людей госпіталізовані до медичного закладу, зараз лікарі надають їм допомогу. Які у них травми – поки що невідомо. Іншим пасажирам і водію медики надавали допомогу на місці події, - прокоментувала начальниця сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив лобове зіткнення з рейсовим автобусом. Причини цього невідомі.

Як повідомлялося, сьогодні на Прикарпатті сталася страшна ДТП: двоє загиблих, шестеро травмованих. Легковик виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус.

автобус ДТП поліція загиблі Прикарпаття поранення

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