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30 квітня 2021, 18:18 5

На Прикарпатті сталася страшна ДТП: двоє загиблих, шестеро травмованих

30 квітня 2021, 18:18 5
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Легковик виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус
Легковик виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус
Фото з відкритих джерел
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На Івано-Франківщині легковик влетів у рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали шестеро людей, а ще двоє - померли.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Наголошується, що аварія сталася в селі Корнич на Прикарпатті.

Загинули двоє людей - водій та пасажирка легковика, який виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус.

У автобусі, сполученням "Івано-Франківськ-Сятин", було понад 20 пасажирів. Шістьох із них доправили до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно на Франківщині бус врізався у житловий будинок і застряг там.

Україна ДТП аварія Івано-Франківськ аварія

 
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