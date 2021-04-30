На Прикарпатті сталася страшна ДТП: двоє загиблих, шестеро травмованих

Легковик виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус

Легковик виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус

Фото з відкритих джерел

На Івано-Франківщині легковик влетів у рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали шестеро людей, а ще двоє - померли.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Наголошується, що аварія сталася в селі Корнич на Прикарпатті.

Загинули двоє людей - водій та пасажирка легковика, який виїхав на зустрічну смугу руху та лобом у лоб увігнався в рейсовий автобус.

У автобусі, сполученням "Івано-Франківськ-Сятин", було понад 20 пасажирів. Шістьох із них доправили до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно на Франківщині бус врізався у житловий будинок і застряг там.