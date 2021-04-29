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29 квітня 2021, 16:11 895

У столиці вщент згорів автобус

29 квітня 2021, 16:11 895
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Це сталося у Подільському районі Києва
Це сталося у Подільському районі Києва
Фото: ДСНС
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На проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів маршрутний автобус.

Про це інформує RegioNews з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Києві.

Жертв та постраждалих немає. Повідомлення про займання автобуса на проспекті Правди, 66, надійшло рятувальникам 29 квітня о 13:44.

"Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Пасажири та водій, які були в автобусі, самостійно його покинули. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі", - сказано в повідомленні.

Вже о 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 – ліквідувати. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю. Причина виникнення займання встановлюється.

Нагадаємо, у центрі Одеси горів житловий будинок.

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