Полиция обнародовала видео сегодняшнего смертельного ДТП на Прикарпатье

За рулем КИА, повлекшей лобовое столкновение, был одессит 1953 года рождения

За рулем КИА, повлекшей лобовое столкновение, был одессит 1953 года рождения

Фото полиции Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

ДТП произошло сегодня около 15 часов в с. Корнич на Коломыйщине с участием автомобиля КИА и рейсового автобуса "Снятин-Ивано-Франковск".

В легковушке находилось двое одесситов. Это водитель 1953 года рождения и пассажирка 1956 года рождения. Оба получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и к сожалению, скончались на месте происшествия. В автобусе находились 23 человека, шесть человек госпитализированы в медицинское учреждение, сейчас врачи оказывают им помощь. Какие у них травмы, пока неизвестно. Другим пассажирам и водителю медики оказывали помощь на месте происшествия, - прокомментировала начальница сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Предварительно правоохранители установили, что водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом. Причины этого неизвестны.

Как сообщалось, сегодня на Прикарпатье произошло страшное ДТП: двое погибших, шестеро травмированных. Легковушка выехала на встречную полосу движения и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус.