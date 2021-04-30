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30 апреля 2021, 20:11 4

Полиция обнародовала видео сегодняшнего смертельного ДТП на Прикарпатье

30 апреля 2021, 20:11 4
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За рулем КИА, повлекшей лобовое столкновение, был одессит 1953 года рождения
За рулем КИА, повлекшей лобовое столкновение, был одессит 1953 года рождения
Фото полиции Ивано-Франковской области
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Правоохранители Прикарпатья устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими вблизи Коломыи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

ДТП произошло сегодня около 15 часов в с. Корнич на Коломыйщине с участием автомобиля КИА и рейсового автобуса "Снятин-Ивано-Франковск".

В легковушке находилось двое одесситов. Это водитель 1953 года рождения и пассажирка 1956 года рождения. Оба получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и к сожалению, скончались на месте происшествия. В автобусе находились 23 человека, шесть человек госпитализированы в медицинское учреждение, сейчас врачи оказывают им помощь. Какие у них травмы, пока неизвестно. Другим пассажирам и водителю медики оказывали помощь на месте происшествия, - прокомментировала начальница сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Предварительно правоохранители установили, что водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом. Причины этого неизвестны.

Как сообщалось, сегодня на Прикарпатье произошло страшное ДТП: двое погибших, шестеро травмированных. Легковушка выехала на встречную полосу движения и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус.

ДТП Прикарпатье полиция погибшие ранение автобус

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