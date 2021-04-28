У Одесі обірвався ліфт з поліцейськими

Всіх восьмеро постраждалих доставили до лікарні

Всіх восьмеро постраждалих доставили до лікарні

Фото з відкритих джерел

В Одесі 28 квітня близько 8 ранку у одному з багатоповерхових будинків обірвався ліфт з вісьмома пасажирами.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Це сталося в будинку по вулиці Говорова, 10г. Відбувся обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом.

"Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкриті двері ліфта та вивільнено 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта", - повідомили в ДСНС.

У поліції додали, що всі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони "проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень".

За даним фактом поліцейські порушили справу за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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