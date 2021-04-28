08:31  28 квітня
В Україні майже 10 тис. нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
09:58  28 квітня
У Львові вимагають від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві
08:06  28 квітня
Війна на Донбасі: 11 обстрілів за добу, окупанти знову поранили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2021, 12:56 935

У Одесі обірвався ліфт з поліцейськими

28 квітня 2021, 12:56 935
Читайте также на русском языке
Всіх восьмеро постраждалих доставили до лікарні
Всіх восьмеро постраждалих доставили до лікарні
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі 28 квітня близько 8 ранку у одному з багатоповерхових будинків обірвався ліфт з вісьмома пасажирами.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Це сталося в будинку по вулиці Говорова, 10г. Відбувся обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом.

"Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкриті двері ліфта та вивільнено 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта", - повідомили в ДСНС.

У поліції додали, що всі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони "проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень".

За даним фактом поліцейські порушили справу за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві викрили шахраїв на розкраданні 96 млн грн інвестицій.

Україна Одеса поліція аварія правоохоронці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua