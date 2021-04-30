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30 квітня 2021, 19:34 6

У Харкові чоловік відкрив стрілянину через сварку в черзі до буфету

30 квітня 2021, 19:34 6
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У результаті двоє постраждалих госпіталізовані
У результаті двоє постраждалих госпіталізовані
Фото з відкритих джерел
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Слідчі встановлюють обставини стрілянини в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Сьогодні вдень до відділу поліції № 1 ХРУП № 2 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Архітектора Альошина.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала за адресою, встановила, що в черзі до буфету, який працює на виніс, між громадянами виник словесний конфлікт.

В ході сварки 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів в бік 30 та 39-річних чоловіків. Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, - йдеться в повідомленні.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини злочину встановлюють слідчі.

Як повідомлялося, 24 квітня у центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі. Це сталося на очах сина вбитого.

стрілянина Харків поліція ушпиталення хуліганство

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