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22 квітня 2021, 21:31 180

У Дніпропетровській області вирішили не закривати храми на Великдень

22 квітня 2021, 21:31 180
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Мешканців регіону закликали дотримуватися карантинних обмежень під час свят
Мешканців регіону закликали дотримуватися карантинних обмежень під час свят
Фото: із відкритих джерел
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На території Дніпропетровської області місцева влада вирішила не обмежувати відвідування храмів під час Великодніх свят.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає RegioNews.

У Великдень на Дніпропетровщині храми будуть працювати. Громадян закликають виконувати вимоги карантину – носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Людей похилого віку та з підозрою на захворювання COVID-19 закликали залишатися вдома.

Освячення пасок почнуть у суботу 1 травня. Більшість храмів будуть транслювати святкову службу у соцмережах.

Нагадаємо, минулого року мер Дніпра Борис Філатов напередодні Великодня пригрозив закласти двері церквам і перекопати до них дороги.

Дніпропетровська область Великдень церква карантин коронавірус ОДА

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