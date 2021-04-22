У Дніпропетровській області вирішили не закривати храми на Великдень

Мешканців регіону закликали дотримуватися карантинних обмежень під час свят

Мешканців регіону закликали дотримуватися карантинних обмежень під час свят

Фото: із відкритих джерел

На території Дніпропетровської області місцева влада вирішила не обмежувати відвідування храмів під час Великодніх свят.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає RegioNews.

У Великдень на Дніпропетровщині храми будуть працювати. Громадян закликають виконувати вимоги карантину – носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Людей похилого віку та з підозрою на захворювання COVID-19 закликали залишатися вдома.

Освячення пасок почнуть у суботу 1 травня. Більшість храмів будуть транслювати святкову службу у соцмережах.

Нагадаємо, минулого року мер Дніпра Борис Філатов напередодні Великодня пригрозив закласти двері церквам і перекопати до них дороги.