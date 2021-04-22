У Дніпропетровській області вирішили не закривати храми на Великдень
Мешканців регіону закликали дотримуватися карантинних обмежень під час свят
Мешканців регіону закликали дотримуватися карантинних обмежень під час свят
На території Дніпропетровської області місцева влада вирішила не обмежувати відвідування храмів під час Великодніх свят.
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає RegioNews.
У Великдень на Дніпропетровщині храми будуть працювати. Громадян закликають виконувати вимоги карантину – носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.
Людей похилого віку та з підозрою на захворювання COVID-19 закликали залишатися вдома.
Освячення пасок почнуть у суботу 1 травня. Більшість храмів будуть транслювати святкову службу у соцмережах.
Нагадаємо, минулого року мер Дніпра Борис Філатов напередодні Великодня пригрозив закласти двері церквам і перекопати до них дороги.
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