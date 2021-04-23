Горняк, который исчез во время завала шахты на Днепропетровщине, погиб

Спасатели нашли его тело без признаков жизни

Спасатели нашли его тело без признаков жизни

Фото с Facebook-страницы Михаила Волынца

В Днепропетровской области на шахте "Благодатная" (ШУ им. Героев Космоса) в результате обвала погиб горняк.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook, передает RegioNews.

Обвал пустых пород произошел днем, около 12:30 во время проведения демонтажных работ.

К сожалению. Чуда не произошло. Под завалом на шахте "Благодатная" найдено тело без признаков жизни, - написал он.

Волынец сообщил, что в результате обвала погиб Дмитрий Курасов 1991 года рождения, у него осталось двое маленьких детей.

На жаль. Дива не сталося. Під завалом на шахті "Благодатна" знайдено тіло без ознак життя. Загиблий гірник очисного... Posted by Михайло Волинець on Friday, April 23, 2021

Как сообщалось, на Днепропетровщине на шахте произошел обвал: есть пострадавший. Спасатели ищут еще одного горняка.