В окупованому Донецьку на шахті травмувався гірник
Потерпілого транспортували в лікувальний заклад міста
Потерпілого транспортували в лікувальний заклад міста
На шахті ім. Скочинського в окупованому Донецьку стався нещасний випадок - одного з робочих травмувало під час роботи в шахті.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Острів".
Під час роботи через сходження гірничих порід травмований гірник 1981 р.", - йдеться в повідомленні.
Для надання медичної допомоги потерпілому притягувалася реанімаційно-протишокова група. Згодом гірника транспортували в лікувальний заклад Донецька.
Нагадаємо, раніше у Донецьку через аварію на шахті без повітря залишилися 329 гірників.
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