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16 квітня 2021, 09:42 133

В окупованому Донецьку на шахті травмувався гірник

16 квітня 2021, 09:42 133
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Потерпілого транспортували в лікувальний заклад міста
Потерпілого транспортували в лікувальний заклад міста
Фото: з відкритих джерел
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На шахті ім. Скочинського в окупованому Донецьку стався нещасний випадок - одного з робочих травмувало під час роботи в шахті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Острів".

Під час роботи через сходження гірничих порід травмований гірник 1981 р.", - йдеться в повідомленні.

Для надання медичної допомоги потерпілому притягувалася реанімаційно-протишокова група. Згодом гірника транспортували в лікувальний заклад Донецька.

Нагадаємо, раніше у Донецьку через аварію на шахті без повітря залишилися 329 гірників.

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