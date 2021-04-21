На Кіровоградщині в офісі вибухнула граната: є жертви

Очевидець трагедії президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк розповів подробиці

Очевидець трагедії президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк розповів подробиці

Фото з відкритих джерел

Вчора, 20 квітня, увечері у селищі Петрове вибухнула граната у приміщенні одного з офісів сільгоспвиробників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Гречка".

Як повідомила речниця Нацполіції в області Віталіна Бевзенко, на місці були присутні троє людей. Конфліктів між ними не відбувалося.

За попередніми даними, внаслідок необережного поводження пролунав вибух предмету, зовні схожого на гранату. У результаті вибуху один чоловік отримав тяжкі травми, інший – осколкові поранення. 58-річного потерпілого доправили до лікарні, – повідомила Віталіна Бевзенко.

Сьогодні, 21 квітня, 58-річний чоловік через важкі травми помер.

Вибух стався у кімнаті, де знаходився президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк. Він не травмувався.

Олександр Поворознюк, як очевидець події, розповів подробиці для Petrove TV.

До мене зателефонував друг. Попросив заїхати за ним на базу. Я часто заїжджав туди, ми грали там в нарди, спілкувалися. Я заїхав. Там був ще компаньйон мого товариша, сиділи, розмовляли - ні про що, розповідали анекдоти. Тут Вертелевський (один з присутніх. – ред.) встає, дістає гранату, кладе на стіл і посміхається. Я одразу нічого не зрозумів, дивлюся – бойова граната, смішного мало. Потім він бере цю гранату, кладе до себе в кишеню, і вона вибухає. На мене падає стіл, падають зі стін ікони, далі я погано пам'ятаю, як мене витягнули на вулицю. Викликав поліцію, "швидку". Зайшов туди – там шматки м'яса, рука відірвана. Вивів іншого товариша - Льва, замотав йому голову, - розповів Поворознюк.

Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі в результаті вибуху гранати загинула дворічна дівчинка - ОБСЄ. Гранату активував батько дитини.

Раніше на Маріупольському меткомбінаті стався вибух під час переплавки металобрухту. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.