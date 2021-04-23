09:13  23 квітня
В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії
16:50  23 квітня
На Дніпропетровщині на шахті стався обвал: постраждав гірник
08:50  23 квітня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2021, 16:50 145

На Дніпропетровщині на шахті стався обвал: постраждав гірник

23 квітня 2021, 16:50 145
Читайте также на русском языке
Рятувальники шукають ще одного гірника
Рятувальники шукають ще одного гірника
Facebook
Читайте также
на русском языке

У місті Павлоград у шахті "Благодатна" під час демонтажних робіт стався обвал пустої породи.

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив нардеп Михайло Волинець.

Під час обвалу постраждав один гірник, він отримав легкі тілесні ушкодження. Зараз рятувальники намагаються знайти другого гірника, який перебував у зоні обвалу.

Одного гірника шукають, інший отримав забої. Сьогодні о 12:30 на шахті Благодатна (ШУ ім. Героїв космосу) під час...

Posted by Михайло Волинець on Friday, April 23, 2021

Нагадаємо, 16 квітня в окупованому Донецьку на шахті травмувався гірник.

Україна шахтарі шахта Дніпро обвал

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua