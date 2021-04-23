На Дніпропетровщині на шахті стався обвал: постраждав гірник
Рятувальники шукають ще одного гірника
Рятувальники шукають ще одного гірника
У місті Павлоград у шахті "Благодатна" під час демонтажних робіт стався обвал пустої породи.
Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив нардеп Михайло Волинець.
Під час обвалу постраждав один гірник, він отримав легкі тілесні ушкодження. Зараз рятувальники намагаються знайти другого гірника, який перебував у зоні обвалу.
Одного гірника шукають, інший отримав забої. Сьогодні о 12:30 на шахті Благодатна (ШУ ім. Героїв космосу) під час...Posted by Михайло Волинець on Friday, April 23, 2021
Нагадаємо, 16 квітня в окупованому Донецьку на шахті травмувався гірник.
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