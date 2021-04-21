На Кировоградщине в офисе взорвалась граната: есть жертвы

Очевидец трагедии президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал подробности

Очевидец трагедии президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал подробности

Фото из открытых источников

Вчера, 20 апреля, вечером в поселке Петрово взорвалась граната в помещении одного из офисов сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Гречка".

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции в области Виталина Бевзенко, на месте присутствовали три человека. Конфликтов между ними не происходило.

По предварительным данным, вследствие неосторожного обращения произошёл взрыв предмета, внешне похожего на гранату. В результате взрыва один мужчина получил тяжёлые травмы, другой - осколочные ранения. 58-летнего потерпевшего доставили в больницу, - сообщила Виталина Бевзенко.

Сегодня, 21 апреля, 58-летний мужчина из-за тяжелых травм скончался.

Взрыв произошел в комнате, где находился президент ФК" Ингулец" Александр Поворознюк. Он не травмировался.

Александр Поворознюк, как очевидец происшествия, рассказал подробности для Petrove TV.

Ко мне позвонил друг. Попросил заехать за ним на базу. Я часто заезжал туда, мы играли там в нарды, общались. Я заехал. Там был еще компаньон моего товарища, сидели, разговаривали - ни о чем, рассказывали анекдоты. Здесь Вертелевский (один из присутствующих. – ред.) встает, достает гранату, кладет на стол и улыбается. Я сразу ничего не понял, смотрю – боевая граната, смешного мало. Потом он берет эту гранату, кладет к себе в карман, и она взрывается. На меня падает стол, падают со стен иконы, дальше я плохо помню, как меня вытащили на улицу. Вызвал полицию, "скорую". Зашел туда - там куски мяса, рука оторвана. Вывел другого товарища - Льва, замотал ему голову, - рассказал Поворознюк.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка - ОБСЕ. Гранату активировал отец ребенка.

Ранее на Мариупольском меткомбинате произошел взрыв во время переплавки металлолома. Правоохранители открыли уголовное дело.