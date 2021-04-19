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19 квітня 2021, 17:06 7

На Маріупольському меткомбінаті стався вибух під час переплавки металобрухту

19 квітня 2021, 17:06 7
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Правоохоронці відкрили кримінальну справу
Правоохоронці відкрили кримінальну справу
Фото: don.gp.gov.ua
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На Маріупольському меткомбінаті в одній із печей стався вибух невідомого предмету під час переплавки металобрухту, в результаті якого зазнав серйозних травм майстер цеху.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2021 року, близько 19:00, у конверторному цеху ПрАТ "МК "Азовсталь” під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме заправки печі металоломом для переплавки, стався вибух невстановленого предмету”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що 29-річний майстер конверторного цеху отримав закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелам кісток правої гомілки, що стало причиною ампутації ноги.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки на виробництві при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

Наразі потерпілий перебуває у лікарні у важкому стані перебуває, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Донеччині в полі підірвався трактор, водій отримав поранення.

прокуратура вибух кримінальна справа поранення Маріуполь Завод

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