На Маріупольському меткомбінаті стався вибух під час переплавки металобрухту

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

Фото: don.gp.gov.ua

На Маріупольському меткомбінаті в одній із печей стався вибух невідомого предмету під час переплавки металобрухту, в результаті якого зазнав серйозних травм майстер цеху.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2021 року, близько 19:00, у конверторному цеху ПрАТ "МК "Азовсталь” під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме заправки печі металоломом для переплавки, стався вибух невстановленого предмету”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що 29-річний майстер конверторного цеху отримав закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелам кісток правої гомілки, що стало причиною ампутації ноги.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки на виробництві при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

Наразі потерпілий перебуває у лікарні у важкому стані перебуває, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Донеччині в полі підірвався трактор, водій отримав поранення.