На Донбасі в результаті вибуху гранати загинула дворічна дівчинка - ОБСЄ

Гранату активував батько дитини

Гранату активував батько дитини

Фото: з відкритих джерел

В окупованому Сніжному внаслідок вибуху гранати загинула дворічна дівчинка. Інцидент трапився ще в лютому, але спостерігачі ОБСЄ змогли підтвердити загибель дівчинки тільки через два місяці після вибуху.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, повідомляє RegioNews.

16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху", - йдеться в повідомленні.

Мати дівчинки розповіла представникам ОБСЄ, що прокинулася ввечері 8 лютого і збиралася зайти в кімнату, де спали дві дочки, коли почула вибух. За словами матері, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщення.

Також вона додала, що дочку прооперували в лікарні Донецька, де вона померла 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що під час занять зі стрільби в тирі Черкаської міської гімназії № 9 поранили в голову 14-річного школяра. Зараз дитина перебуває в Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у важкому стані, за його життя борються медики.