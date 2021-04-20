Під Києвом водій Mercedes підстрелив маршрутника, той повіз пасажирів далі

Водій автобуса самостійно дістав кулю з ноги

Водій автобуса самостійно дістав кулю з ноги

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Про це повідомляє "Київ оперативний”, передає RegioNews.

Відомо, що конфлікт спровокував власник Mercedes через те, що автобус нібито підрізав легковик.

Він заблокував рух маршрутки, після чого між водієм автобуса і власником Mercedes виник конфлікт. У останнього, як виявилося, була зброя.

Водій Mercedes перекрив рух автомобілем і, взявши пістолет, пішов з‘ясовувати стосунки із водієм маршрутки. Його чомусь зовсім не спинило те, що у маршрутці знаходилися люди і почав стріляти. Пасажири запевняють, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю та поїхав далі”, - пише "Київ оперативний”.

Судячи з усього, водій легковика стріляв у опонента з травматичної зброї. У поліції на цей інцидент поки що не відреагували.

Нагадаємо, невідомий чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.