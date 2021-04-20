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20 квітня 2021, 11:15 233

Під Києвом водій Mercedes підстрелив маршрутника, той повіз пасажирів далі

20 квітня 2021, 11:15 233
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Водій автобуса самостійно дістав кулю з ноги
Водій автобуса самостійно дістав кулю з ноги
Фото: скріншот відео
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19 квітня біля села Прогрес на трасі Київ – Чернігів водій автомобіля Mercedes перешкоджав руху маршрутного автобуса, а потім влаштував стрілянину.

Про це повідомляє "Київ оперативний”, передає RegioNews.

Відомо, що конфлікт спровокував власник Mercedes через те, що автобус нібито підрізав легковик.

Він заблокував рух маршрутки, після чого між водієм автобуса і власником Mercedes виник конфлікт. У останнього, як виявилося, була зброя.

Водій Mercedes перекрив рух автомобілем і, взявши пістолет, пішов з‘ясовувати стосунки із водієм маршрутки. Його чомусь зовсім не спинило те, що у маршрутці знаходилися люди і почав стріляти. Пасажири запевняють, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю та поїхав далі”, - пише "Київ оперативний”.

Судячи з усього, водій легковика стріляв у опонента з травматичної зброї. У поліції на цей інцидент поки що не відреагували.

Нагадаємо, невідомий чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

стрілянина конфлікт маршрутки поранення Київська область

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