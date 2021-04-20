На Луганщині виявили великий смертоносний арсенал зброї
Поліція виявила арсенал зброї у жителя Привілля, що під Лисичанськом.
Про це в Фейсбуці повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області, пише RegioNews.
"190 одиниць різного виду боєприпасів - постріли ВОГ-17М та ПГ-7С, ручні камулятивні гранати, РПГ, вишибні заряди та тротилові частини до гранат ПГ-7Л, вишибні двигунні заряди до ПТРК "Конкурс", набої різного калібру – весь цей смертоносний арсенал був надійно прихований 41-річним мешканцем м. Привілля", - ідеться в повідомленні.
Вилучене направлено до НДЕКЦ на дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
На Луганщині правоохоронці виявили схрон з боєприпасами 190 одиниць різного виду боєприпасів - постріли ВОГ-17М та...Posted by Татьяна Погукай on Tuesday, April 20, 2021
Нагадаємо, у Маріуполі знайшли схрон боєприпасів на закинутому заводі.