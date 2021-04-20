08:59  20 квітня
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині
15:29  20 квітня
У Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто: одна людина загинула
08:11  20 квітня
Бойовики продовжують обстріли на Донбасі: зафіксовано 6 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2021, 14:50 101

На Луганщині виявили великий смертоносний арсенал зброї

20 квітня 2021, 14:50 101
Читайте также на русском языке
Його приховував місцевий житель
Його приховував місцевий житель
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція виявила арсенал зброї у жителя Привілля, що під Лисичанськом.

Про це в Фейсбуці повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області, пише RegioNews.

"190 одиниць різного виду боєприпасів - постріли ВОГ-17М та ПГ-7С, ручні камулятивні гранати, РПГ, вишибні заряди та тротилові частини до гранат ПГ-7Л, вишибні двигунні заряди до ПТРК "Конкурс", набої різного калібру – весь цей смертоносний арсенал був надійно прихований 41-річним мешканцем м. Привілля", - ідеться в повідомленні.

Вилучене направлено до НДЕКЦ на дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

На Луганщині правоохоронці виявили схрон з боєприпасами 190 одиниць різного виду боєприпасів - постріли ВОГ-17М та...

Posted by Татьяна Погукай on Tuesday, April 20, 2021

Нагадаємо, у Маріуполі знайшли схрон боєприпасів на закинутому заводі.

Україна зброя Луганщина Луганська область Лисичанськ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua