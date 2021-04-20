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20 квітня 2021, 16:50 103

В Одесі на одній із вулиць виявили гранату та муляж саморобної бомби

20 квітня 2021, 16:50 103
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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу
Фото: 048.ua
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В Одесі працівники поліції отримали інформацію, що біля будівлі на Французькому бульварі знаходиться підозрілий предмет, схожий на вибухівку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області, передає RegioNews.

Повідомлення про те, що поблизу воріт виявлено підозрілу паперову коробку, надійшло сьогодні пообіді. Для перевірки інформації на місце події скеровано вибухотехніків та слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції”, - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки поліцейські виявили муляж саморобного вибухового пристрою та бойову гранату Ф-1.

Тепер вибухотехніки займаються вилученням пристрою, після чого він буде направлений на експертизу.

За цим фактом відкрили кримінальну справу (ч.1 ст.263, "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”).

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до встановлення муляжу вибухівки.

Нагадаємо, правоохоронці Одещини ліквідували злочинну групу, яка налагодила канал торгівлі людьми.

Одеса кримінальна справа поліція Граната бомба

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