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20 квітня 2021, 19:48 7

У Києві вдалося стабілізувати ситуацію з коронавірусом – заступниця голови КМДА

20 квітня 2021, 19:48 7
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Водночас деякі опорні лікарні залишаються перевантаженими
Водночас деякі опорні лікарні залишаються перевантаженими
Фото з відкритих джерел
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Ганна Старостенко стверджує, що завдяки впровадженню суворих карантинних обмежень у Києві вдалося стабілізувати ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Наприкінці березня – на початку квітня у столиці спостерігалися надзвичайно високі показники захворюваності на коронавірус, госпіталізації хворих та їх смертності. Ми мали найбільше навантаження на заклади охорони здоров’я та медперсонал за весь час пандемії. За таких умов ми були змушені піти на запровадження жорстких карантинних обмежень, які наразі вже дають результат: протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася. Але ми говоримо про це з великою обережністю, - сказала Старостенко.

Чиновниця уточнила, що пацієнтів із коронавірусом у столиці сьогодні приймають 38 закладів охорони здоров'я, з них 27 - комунальні.

Усього розгорнуто 6558 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, а за останній місяць кількість ліжок за рахунок комунальних закладів збільшено на понад тисячу. Сьогодні деякі опорні лікарні залишаються перевантаженими. Тож ми маємо бути дуже обережними в наших прогнозах. І не забуваймо, що ситуація з захворюваністю сьогодні залежить від того, наскільки кожен із нас відповідально та свідомо дотримується правил карантину, - зазначила Старостенко.

Вона також нагадала, що місто готує "додаткові протиепідемічні заходи та норми, щоб після Великодніх свят не сталося інфекційного вибуху".

Відповідне рішення затвердить Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, - наголосила заступниця голови КМДА.

Як повідомлялося, у Києві почали робити щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer. Від початку кампанії вакцинації у Києві були вакциновані 42 748 осіб.

Раніше у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння. Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн.

Київ карантин COVID-19 лікарні КМДА Обмеження

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