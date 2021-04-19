У Києві почали робити щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer

Від початку кампанії вакцинації у Києві були вакциновані 42 748 осіб

Від початку кампанії вакцинації у Києві були вакциновані 42 748 осіб

Фото: kyivcity.gov.ua

Сьогодні, 19 квітня у Києві почався процес вакцинації від коронавірусу препаратом Pfizer, всього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews. За словами директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург, цією вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу "Госпіталь ветеранів війни МОЗ України”. Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків. Сьогодні вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація пройде на 21 день після першого щеплення”, - йдеться в повідомленні. Також Гінзбург розповіла, що від початку кампанії вакцинації у Києві отримали щеплення 42 748 осіб, зокрема, 19 700 медичних працівників, 1220 соціальних робітників, 2455 військових, 5092 людей віком понад 80 років. Нагадаємо, раніше стало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer.

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