08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
15:29  20 апреля
В Запорожье маршрутка с пассажирами "влетела" в авто: один человек погиб
17:57  20 апреля
На Донбассе за сутки три нарушения "тишины", обошлось без потерь - штаб
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 19:48 10

В Киеве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом – замглавы КГГА

20 апреля 2021, 19:48 10
Читайте також українською мовою
Однако некоторые опорные больницы остаются переполненными
Однако некоторые опорные больницы остаются переполненными
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Анна Старостенко утверждает, что благодаря внедрению строгих карантинных ограничений в Киеве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко во время онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА.

В конце марта – начале апреля в столице наблюдались необычайно высокие показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализации больных и их смертности. Мы имели самые больше нагрузки на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии. При таких условиях мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилась. Но мы говорим об этом с большой осторожностью, - сказала Старостенко.

Чиновница уточнила, что пациентов с коронавирусом в столице сегодня принимают 38 учреждений здравоохранения, из них 27 - коммунальные.

Всего развернуто 6558 коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19, а за последний месяц количество коек за счет коммунальных учреждений увеличено более чем на тысячу. Сегодня некоторые опорные больницы остаются перегруженными. Поэтому мы должны быть очень осторожными в наших прогнозах. И не забывайте, что ситуация с заболеваемостью сегодня зависит от того, насколько каждый из нас ответственно и сознательно соблюдает правила карантина, - отметила Старостенко.

Она также напомнила, что город готовит "дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва".

Соответствующее решение утвердит Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, - отметила заместитель главы КГГА.

Как сообщалось, в Киеве начали делать прививки от COVID-19 препаратом Pfizer. От начала кампании вакцинации в Киеве были вакцинированы 42 748 человек.

Ранее у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения. Их просят проводить богослужения в режиме онлайн.

Киев карантин COVID-19 больницы КГГА Ограничение

В Раде прогнозируют ухудшение COVID-ситуации из-за новых штаммов болезни
20 апреля 2021, 15:48
Черновицкая область скоро выйдет из "красной" зоны карантина - Минздрав
20 апреля 2021, 15:12
Степанов прокомментировал инцидент с вечеринкой, которую устроил Тищенко во время карантина
20 апреля 2021, 11:44
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua