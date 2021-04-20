В Киеве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом – замглавы КГГА

Однако некоторые опорные больницы остаются переполненными

Однако некоторые опорные больницы остаются переполненными

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Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко во время онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА.

В конце марта – начале апреля в столице наблюдались необычайно высокие показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализации больных и их смертности. Мы имели самые больше нагрузки на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии. При таких условиях мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилась. Но мы говорим об этом с большой осторожностью, - сказала Старостенко.

Чиновница уточнила, что пациентов с коронавирусом в столице сегодня принимают 38 учреждений здравоохранения, из них 27 - коммунальные.

Всего развернуто 6558 коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19, а за последний месяц количество коек за счет коммунальных учреждений увеличено более чем на тысячу. Сегодня некоторые опорные больницы остаются перегруженными. Поэтому мы должны быть очень осторожными в наших прогнозах. И не забывайте, что ситуация с заболеваемостью сегодня зависит от того, насколько каждый из нас ответственно и сознательно соблюдает правила карантина, - отметила Старостенко.

Она также напомнила, что город готовит "дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва".

Соответствующее решение утвердит Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, - отметила заместитель главы КГГА.

Как сообщалось, в Киеве начали делать прививки от COVID-19 препаратом Pfizer. От начала кампании вакцинации в Киеве были вакцинированы 42 748 человек.

Ранее у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения. Их просят проводить богослужения в режиме онлайн.