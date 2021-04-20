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20 квітня 2021, 15:12 144

Чернівецька область скоро вийде з "червоної" зони карантину - МОЗ

20 квітня 2021, 15:12 144
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Також стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області
Також стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з "червоної" зони карантинних обмежень через значне зниження епіднебезпеки поширення COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Telegram-каналі Коронавірус.інфо.

Наразі "червона" зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України, "жовта" - у 3", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.

Нагадаємо, в Україні не будуть запроваджувати повний локдаун на травневі свята.


карантин МОЗ червона зона Обмеження локдаун

 
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