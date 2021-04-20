Чернівецька область скоро вийде з "червоної" зони карантину - МОЗ
Також стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області
Також стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області
У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з "червоної" зони карантинних обмежень через значне зниження епіднебезпеки поширення COVID-19.
Як передає RegioNews, про це повідомили у Telegram-каналі Коронавірус.інфо.
Наразі "червона" зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України, "жовта" - у 3", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.
Нагадаємо, в Україні не будуть запроваджувати повний локдаун на травневі свята.
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