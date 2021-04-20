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20 квітня 2021, 14:49 6

Нелегальний продаж вакцин – це кримінал, - Ляшко

20 квітня 2021, 14:49 6
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Всі виробники вакцин працюють безпосередньо з урядом
Всі виробники вакцин працюють безпосередньо з урядом
Фото з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відповів, коли українці зможуть купувати вакцину від коронавірусу.

Про це Віктор Ляшко розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає RegioNews.

За словами чиновника, зараз платна вакцинація недоцільна. Протягом 2021 року вакцини не з'являться в аптеках України. При цьому він не виключає, що вакцини почнуть продавати.

Віктор Ляшко нагадує, що Кабмін виділив гроші з бюджету для закупівлі вакцин для всіх груп людей, а всі виробники вакцин працюють безпосередньо з урядом.

Питання в тому, що глобальний дефіцит вакцини в світі, її випускають невеликими партіями, і кожна країна розробила дорожну карту. В першу чергу пріоритизує ті групи населення, які або за професійними ознаками підпадають найбільшому інфікуванню, або за медичним протипоказанням або показами мають найбільші ризики заразитися або мати ускладнення, - сказав Ляшко.

Зараз у всьому світі спостерігається дефіцит вакцин. Тому, нелегальний продаж вакцин – це кримінал, за який доведеться нести відповідальність.

Я звертаюся офіційно. Якщо хтось знає про те, що сьогодні можна придбати вакцину на території України за кошти - будь ласка, проведіть журналістське розслідування, повідомляйте Міністерству охорони здоров'я, повідомляйте Міністерству внутрішніх справ - це кримінал, це порушення чинного законодавства, і за це треба нести відповідальність, - додав головний санлікар України.

Як повідомлялося, раніше, в лютому Степанов розповів, коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19. На комерційному ринку вона може з'явитися не раніше літа.

31 березня мер Івано-Франківська Марцінків повідомив, що у приватних клініках Івано-Франківська з'явилася вакцина Pfizer. За словами мера, на Прикарпатті "народ дуже підприємливий".

Але в той же день Марцінків забрав назад слова про платні щеплення вакциною Pfizer. Раніше він заявляв, що ціна послуги складає від 800 до 1000 грн.

вакцина вакцинація Віктор Ляшко продаж кримінал

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