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20 апреля 2021, 14:49 4

Нелегальная продажа вакцин – это криминал, - Ляшко

20 апреля 2021, 14:49 4
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Все производители вакцин работают напрямую с правительством
Все производители вакцин работают напрямую с правительством
Фото из открытых источников
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ответил, когда украинцы смогут покупать вакцину от коронавируса.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передаёт RegioNews.

По словам чиновника, сейчас платная вакцинация не целесообразна. В течение 2021 года вакцины не появятся в аптеках Украины. При этом он не исключает, что вакцины начнут продавать.

Виктор Ляшко напоминает, что Кабмин выделил деньги из бюджета для закупки вакцин для всех групп людей, а все производители вакцин работают напрямую с правительством.

Вопрос в том, что глобальный дефицит вакцины в мире, ее выпускают небольшими партиями, и каждая страна разработала дорожную карту. В первую очередь приоритизирует те группы населения, которые или по профессиональным признакам подпадают под самое большое инфицирование, или по медицинским противопоказаниям или показаниям имеют наибольшие риски заразиться или иметь осложнения, - сказал Ляшко.

Сейчас во всем мире наблюдается дефицит вакцин. Поэтому, нелегальная продажа вакцин – это криминал, за который придется нести ответственность.

Я обращаюсь официально. Если кто-то знает о том, что сегодня можно приобрести вакцину на территории Украины за средства - пожалуйста, проводите журналистское расследование, сообщайте Министерству здравоохранения, сообщайте Министерству внутренних дел - это криминал, это нарушение существующего законодательства, и за это надо нести ответственность , - добавил главный санврач Украины.

Как сообщалось, ранее, в феврале Степанов рассказал, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19. На коммерческом рынке она может появиться не раньше лета.

31 марта мэр Ивано-Франковска Марцинкив сообщил, что в частных клиниках Ивано-Франковска появилась вакцина Pfizer. По словам мэра, на Прикарпатье "народ очень предприимчивый".

Но в тот же день Марцинкив забрал назад слова о платных прививках вакциной Pfizer. Ранее он заявлял, что цена услуги составляет от 800 до 1000 грн.

вакцина вакцинация Виктор Ляшко продажа криминал

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