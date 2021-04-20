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20 квітня 2021, 11:48 4

У МОЗ обіцяють не вакцинувати політиків та лідерів думок залишками Pfizer

20 квітня 2021, 11:48 4
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Усі дози планують використати згідно із планом вакцинації
Усі дози планують використати згідно із планом вакцинації
Фото: із відкритих джерел
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В Україні стартував процес вакцинації населення препаратом Pfizer, однак залишками цієї вакцини не будуть щеплювати відомих осіб, політиків чи лідерів громадської думки.

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом вакцинації", - зазначив міністр.

Залишками препарату AstraZeneca прищеплювали громадських діячів, політиків та активістів з метою популяризації вакцинації серед населення.

У МОЗ пояснювали, що залишки появлялися тому, що флакон препарату складається із 10 доз, які псуються через 6 годин після відкриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer.

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