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20 квітня 2021, 11:59 3

У МОЗ розповіли, коли покращиться ситуація з поставками COVID-вакцин

20 квітня 2021, 11:59 3
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Найближчим часом Україна очікує 1,5 млн доз вакцини Covishield
Найближчим часом Україна очікує 1,5 млн доз вакцини Covishield
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сподівається, що ситуація з поставками вакцин проти COVID-19 вирішиться найближчим часом – у травні.

Про це він розповів під час брифінгу 20 квітня, пише RegioNews.

"Я впевнений, що ця ситуація найближчим часом має вирішитися, і ми почнемо отримувати ті дози вакцин, за які ми проплатили кошти, які по праву вже належать нам для того, щоб якомога швидше зробити щеплення українцям. Ми думаємо, що ситуація покращиться вже в травні цього року", – сказав Степанов.

Міністр розповів, що найближчим часом Україна очікує 1,5 млн доз вакцини Covishield (AstraZeneca) від Інституту сироватки крові Індії та 1,7 доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac.

"Окрім того, ми очікуємо на перші поставки вакцин від компанії Pfizer, а також поставки за ініціативою COVAX", – додав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні щеплення отримали понад 12 тисяч осіб.

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