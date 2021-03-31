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У приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer - Марцінків
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31 березня 2021, 15:28 63

У приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer - Марцінків

31 березня 2021, 15:28 63
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За словами мера, на Прикарпатті "народ дуже підприємливий"
За словами мера, на Прикарпатті "народ дуже підприємливий"
Фото: із відкритих джерел
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У приватних клініках Івано-Франківська з'явилися вакцини, там роблять платні щеплення, в тому числі препаратом компанії “Pfizer”.

Про це в ефірі "4 каналу" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є", - сказав мер.

Відповідаючи на запитання ведучої "Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?", Марцінків сказав: "У нас народ дуже підприємливий".

По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше на Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь.

вакцина заява Івано-Франківськ Руслан Марцінків вакцинація

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