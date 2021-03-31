У приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer - Марцінків

За словами мера, на Прикарпатті "народ дуже підприємливий"

За словами мера, на Прикарпатті "народ дуже підприємливий"

Фото: із відкритих джерел

У приватних клініках Івано-Франківська з'явилися вакцини, там роблять платні щеплення, в тому числі препаратом компанії “Pfizer”.

Про це в ефірі "4 каналу" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є", - сказав мер.

Відповідаючи на запитання ведучої "Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?", Марцінків сказав: "У нас народ дуже підприємливий".

По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше на Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь.