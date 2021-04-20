В Україні не будуть запроваджувати повний локдаун на травневі свята - Ляшко

У МОЗ передбачають "масові міграції" людей напередодні та під час свят

У МОЗ передбачають "масові міграції" людей напередодні та під час свят

Фото: із відкритих джерел

В Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун під час травневих та Великодніх свят, однак під час зустрічі представників уряду із Всеукраїнською радою церков планують розробити алгоритми додаткових протиепідемічних норм.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Зараз він (повний локдаун - ред.) не планується. У понеділок ми мали селектор з президентом, де прем’єр-міністр говорив, що цього тижня відбудеться загальна зустріч зі Всеукраїнською радою церков, де ще додатково будуть пропрацьовані вже розроблені МОЗ алгоритми”, - сказав Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я рекомендує людям похилого віку та людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів.

Ляшко додав, що на травневі та Великодні свята буде відбуватись "масова міграція” людей на території України.

Дотримання протиепідемічних норм у цей період – ключова річ, щоб не було подальших спалахів та жорстких карантинів”, - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята.

Також у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння.

А у Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні.