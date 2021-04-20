В Ужгороді продовжили опалювальний сезон: для кого і на скільки
В Ужгороді місцева влада продовжила опалення в деяких комунальних закладах до 30 квітня.
Відповідне розпорядження підписав мер Ужгорода Богдан Андріїв, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу міської ради.
Це стосується установ медицини, освіти, культури та центру соціального обслуговування.
"В Ужгороді продовжили опалювальний період для закладів медицини, освіти, культури і Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування - при необхідності до 30 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що керівникам цих бюджетних установ міста рекомендували здійснювати подачу тепла при зниженні температурного режиму нижче нормативного.
Нагадаємо, минулого тижня у п’яти регіонах України повністю завершили опалювальний сезон.