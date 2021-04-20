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20 квітня 2021, 12:35 18

В Ужгороді продовжили опалювальний сезон: для кого і на скільки

20 квітня 2021, 12:35 18
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Опалювальний сезон продовжили для частини комунальних установ
Опалювальний сезон продовжили для частини комунальних установ
Рixabay
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В Ужгороді місцева влада продовжила опалення в деяких комунальних закладах до 30 квітня.

Відповідне розпорядження підписав мер Ужгорода Богдан Андріїв, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу міської ради.

Це стосується установ медицини, освіти, культури та центру соціального обслуговування.

"В Ужгороді продовжили опалювальний період для закладів медицини, освіти, культури і Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування - при необхідності до 30 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівникам цих бюджетних установ міста рекомендували здійснювати подачу тепла при зниженні температурного режиму нижче нормативного.

Нагадаємо, минулого тижня у п’яти регіонах України повністю завершили опалювальний сезон.

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