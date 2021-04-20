В Ужгороді продовжили опалювальний сезон: для кого і на скільки

16 квітня 2021

Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком

Скільки вартує посада запорізького очільника, з ким треба домовлятись і кому "заносити", а також про те, як дніпровські бандити впливають на місцевих політиків – про це з нагоди першого "ювілею" на п...