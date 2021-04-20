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20 апреля 2021, 13:52 184

В Украине не будут вводить полный локдаун на майские праздники - Ляшко

20 апреля 2021, 13:52 184
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В Минздраве ожидают на "массовые миграции" людей накануне и во время праздников
Фото: из открытых источников
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В Украине не будут вводить общенациональный локдаун во время майских и Пасхальных праздников, однако во время встречи представителей правительства с Всеукраинским советом церквей планируют разработать алгоритмы дополнительных противоэпидемических норм.

Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Сейчас он (полный локдаун - ред.) не планируется. В понедельник мы имели селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится общая встреча со Всеукраинским советом церквей, где еще дополнительно будут проработаны уже разработанные Минздравом алгоритмы", - сказал Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранения рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов.

Ляшко добавил, что на майские и пасхальные праздники будет происходить "массовая миграция" людей на территории Украины.

Соблюдение санитарных норм в этот период - ключевая вещь, чтобы не было дальнейших вспышек и жестких карантинов", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху.

Также у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения.

А во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне.

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко Пасха локдаун

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