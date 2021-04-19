08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
18:00  19 квітня
На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 19:48 2

Ляшко показав, як Україна забезпечує умови зберігання COVID-вакцини Pfizer-BioNTech

19 квітня 2021, 19:48 2
Читайте также на русском языке
Головний санлікар країни стверджує, що холодовий ланцюг забезпечений
Головний санлікар країни стверджує, що холодовий ланцюг забезпечений
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.

Україна забезпечує відповідний холодовий ланцюг! - пише Ляшко.

Він нагадав, що 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech щеплено перші 366 осіб, розпочали вакцинацію із трьох регіонів – Київської, Волинської та Сумської областей. Протягом 19 та 20 квітня до процесу вакцинації долучаться усі регіони країни.

Для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer, які Україна отримала в межах міжнародної ініціативи СOVAX, за результатами відкритого тендеру проектом "Безпечні та доступні ліки" (SAFEMed, USAID) обрано приватну логістичну компанію ТОВ "Фармасофт", - повідомив Віктор Ляшко.

Він детально продемонстрував, як відбувається транспортування та зберігання вакцини:

Логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставляє партії вакцини з центрального складу в м. Києві, де вони зберігаються у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за визначеним графіком.

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.

З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забирають працівники мобільних бригад, складають її у термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджають у місця проведення щеплення.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), що забезпечує підтримання температури менше -60°C, - до 30 днів з моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

Сьогодні стало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer. Україна отримала 117 тисяч доз препарату.

Раніше повідомлялося, що вакцину Pfizer на обласні склади будуть розвозити кожні п'ять днів - МОЗ. Вакцинація цим препаратом в Україні розпочалася 18 квітня.

вакцина вакцинація Віктор Ляшко Pfizer температура

У Києві почали робити щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer
19 квітня 2021, 18:17
У Моршині стартував процес вакцинації більшості населення від COVID-19
19 квітня 2021, 16:06
Полтавщина отримала вакцину Pfizer
18 квітня 2021, 17:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua