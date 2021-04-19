Ляшко показав, як Україна забезпечує умови зберігання COVID-вакцини Pfizer-BioNTech

Головний санлікар країни стверджує, що холодовий ланцюг забезпечений

Головний санлікар країни стверджує, що холодовий ланцюг забезпечений

Фото з відкритих джерел

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.

Україна забезпечує відповідний холодовий ланцюг! - пише Ляшко.

Він нагадав, що 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech щеплено перші 366 осіб, розпочали вакцинацію із трьох регіонів – Київської, Волинської та Сумської областей. Протягом 19 та 20 квітня до процесу вакцинації долучаться усі регіони країни.

Для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer, які Україна отримала в межах міжнародної ініціативи СOVAX, за результатами відкритого тендеру проектом "Безпечні та доступні ліки" (SAFEMed, USAID) обрано приватну логістичну компанію ТОВ "Фармасофт", - повідомив Віктор Ляшко.

Він детально продемонстрував, як відбувається транспортування та зберігання вакцини:

Логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставляє партії вакцини з центрального складу в м. Києві, де вони зберігаються у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за визначеним графіком.

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.

З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забирають працівники мобільних бригад, складають її у термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджають у місця проведення щеплення.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), що забезпечує підтримання температури менше -60°C, - до 30 днів з моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

Сьогодні стало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer. Україна отримала 117 тисяч доз препарату.

Раніше повідомлялося, що вакцину Pfizer на обласні склади будуть розвозити кожні п'ять днів - МОЗ. Вакцинація цим препаратом в Україні розпочалася 18 квітня.