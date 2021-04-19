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19 квітня 2021, 14:12 79

Вакцину Pfizer на обласні склади будуть розвозити кожні п'ять днів - МОЗ

19 квітня 2021, 14:12 79
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Вакцинація цим препаратом в Україні розпочалася 18 квітня
Вакцинація цим препаратом в Україні розпочалася 18 квітня
Фото: із відкритих джерел
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Вакцину від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech будуть розвозити на області склади із національного складу кожні 5 днів.

Про це повідомляє агентство "Укрінформ” із посиланням на гендиректора Центру громадського здоров’я Роман Родину, передає RegioNews.

Таким чином побудована логістика, що кожні 5 днів буде здійснюватися розвезення цієї вакцини. Далі з обласних складів, де вона буде зберігатися протягом цих 5 днів в умовах сухого льоду, мобільні бригади, які вакцинують визначені групи, будуть забирати необхідну кількість вакцини згідно зі списками", - сказав Родина.

Він додав, що мобільні бригади, які проводять вакцинацію препаратом Pfizer, вже пройшли спеціальне навчання.

За словами Романа Родини, сьогодні, 19 квітня цю вакцину починають використовувати всі області, нею щепили вже 366 людей.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 177 тисяч доз вакцини Pfizer.

Також повідомлялось, що у регіони 17 квітня доставили перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer.

коронавірус вакцина МОЗ регіони область Pfizer вакцинація

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