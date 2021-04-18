Полтавщина отримала вакцину Pfizer
Першими в області вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей
Першими в області вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей
Полтавщина отримала 1170 доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer-BioNTech.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, пише RegioNews.
Синєгубов наголосив, що першими цим препаратом вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей, далі – працівників ДСНС та прикордонників. Усі вакциновані гарантовано отримають другу дозу цього ж препарату через 21 день.
Це тільки перше поставлення вакцини Pfizer-BioNTech, іще будемо замовляти чергову партію в кілька тисяч доз, - підкреслив голова ОДА.
Нагадаємо, цього тижня на Полтавщину надійшло 8 тисяч доз вакцини від компанії Sinovac, а незабаром надійде ще понад 13 тисяч доз AstraZeneca.
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