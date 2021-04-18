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18 квітня 2021, 17:14 259

Полтавщина отримала вакцину Pfizer

18 квітня 2021, 17:14 259
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Першими в області вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей
Першими в області вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей
Фото: Олег Синєгубов Фейсбук
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Полтавщина отримала 1170 доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer-BioNTech.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, пише RegioNews.

Синєгубов наголосив, що першими цим препаратом вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей, далі – працівників ДСНС та прикордонників. Усі вакциновані гарантовано отримають другу дозу цього ж препарату через 21 день.

Це тільки перше поставлення вакцини Pfizer-BioNTech, іще будемо замовляти чергову партію в кілька тисяч доз, - підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, цього тижня на Полтавщину надійшло 8 тисяч доз вакцини від компанії Sinovac, а незабаром надійде ще понад 13 тисяч доз AstraZeneca.

Полтавська область вакцина вакцинація Pfizer коронавірус щеплення Синєгубов Олег

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