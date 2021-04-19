Ляшко показал, как Украина обеспечивает условия хранения COVID-вакцины Pfizer-BioNTech

Главный санврач страны утверждает, что холодовая цепь обеспечена

Главный санврач страны утверждает, что холодовая цепь обеспечена

Фото из открытых источников

На областных складах замороженные вакцины хранятся в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60°C.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C.

Украина обеспечивает соответствующую холодовую цепь! - пишет Ляшко.

Он напомнил, что 18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech привито первые 366 человек, начали вакцинацию из трех регионов – Киевской, Волынской и Сумской областей. В течение 19 и 20 апреля к процессу вакцинации присоединятся все регионы страны.

Для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера проекта "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID) избрана частная логистическая компания ООО "Фармасофт", - сообщил Виктор Ляшко.

Он подробно продемонстрировал, как происходит транспортировка и хранение вакцины:

Логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) доставляет партии вакцины с центрального склада в г. Киеве, где они хранятся в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, до региональных складов в количестве и по определенному графику.

На областных складах замороженные вакцины хранятся в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60°C.

С региональных складов партии предварительно размороженной вакцины забирают работники мобильных бригад, складывают ее в термосумки или термоконтейнер с температурным режимом от +2°C до +8°C и выезжают в места проведения прививки.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), что обеспечивает поддержание температуры меньше -60°C - до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Сегодня стало известно, сколько украинцев уже вакцинировали препаратом Pfizer. Украина получила 117 тысяч доз препарата.

Ранее сообщалось, что вакцину Pfizer на областные склады будут развозить каждые пять дней - Минздрав. Вакцинация этим препаратом в Украине началась 18 апреля.