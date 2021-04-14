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14 квітня 2021, 20:20 2

У "червоній” Київщині хочуть ще більше посилити карантин

14 квітня 2021, 20:20 2
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Нові обмеження розглянуть на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС
Нові обмеження розглянуть на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС
Фото: із відкритих джерел
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У Київській області планують ще більше посилити карантин, оскільки вже діючі обмеження не допомагають, і ситуація із поширенням коронавірусу не покращується.

Про це у Facebook повідомив голова Київської ОДА Василь Володін, передає RegioNews.

Він розповів, що в області щодня фіксується понад 800 нових випадків COVID-19 і зростання кількості інфікованих, які потребують госпіталізації і кисневої підтримки.

Також спостерігається висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом, за минулу добу у Київській області померли 39 людей.

На жаль, кожного дня профільні служби фіксують на території Київщини десятки порушень встановлених карантинних норм. Чим довше наші жителі будуть свідомо ігнорувати обмеження, тим стрімкіше в нас поширюватиметься хвороба. У зв'язку з цим ми змушені йти на чергове посилення протиепідемічних заходів. Їх будемо розглядати на найближчому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС", - розповів голова ОДА.

Нагадаємо, у Київській області продовжили карантин: регіон досі "червоний".

коронавірус карантин Київська область Василь Володін червона зона

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