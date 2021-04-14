У Рівному послаблюють карантин, школи повертають до очного навчання

Область з 29 березня знаходиться у "помаранчевій” зоні карантину

Область з 29 березня знаходиться у "помаранчевій” зоні карантину

Фото: із відкритих джерел

Рівненська міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила послабити карантин, у місті з 19 квітня всі класи повертаються на очне навчання.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Рівненської міської ради, передає RegioNews.

Під час засідання комісії ТЕБ та НС прийнято рішення про те, щоб з 19 квітня 2021 року відновити навчальний процес у повному обсязі у закладах освіти незалежно від форми власності її здобувачами. Так, вже з понеділка учні 5-11 класів знову повернуться до очного навчального процесу”,- йдеться в повідомленні.

Також у місті відновлюють пільговий проїзд у громадському транспорті без обмежень. Нові правила проїзду почнуть діяти з четверга, 15 квітня.

Прийнято рішення про зняття всіх обмежень щодо перевезень пільгової категорії в громадському транспорті усіх форм власності, як в комунальному, так і в приватному, тобто в маршрутному таксі", – повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

Він наголосив, що відновлення пільгового проїзду та повернення учнів за парти не означає, що карантинні обмеження скасовані.

У місті посилять контроль над дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних заходів і продовжать щоденний моніторинг у навчальних закладах.

Нагадаємо, у Рівному з 29 березня запровадили жорсткі карантинні обмеження, область перебуває у "помаранчевій” зоні карантину.