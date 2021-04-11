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11 квітня 2021, 17:40 14

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Закарпаття

11 квітня 2021, 17:40 14
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Фото з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" з 11 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки, - йдеться в повідомленні.

Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);

№357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);

№17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);

№15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);

№4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);

№107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);

№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12квітня – із Солотвино й Чопа);

№134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);

№26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).

Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього відновлено 10 квітня з 18:00.

У відомстві додають, що Укрзалізниця суворо слідкуватиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах та на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці.

Як повідомлялося, 9 квітня Віктор Ляшко повідомив, що наступна область на вихід з "червоної зони" – Закарпатська. Головний санлікар країни відзначає, що "адаптивний карантин працює".

Сьогодні ж МОЗ оновило карантинні зони - "жовті" лише Прикарпаття і Херсонщина. Десять областей – у попереджувальній помаранчевій зоні.

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