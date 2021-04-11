"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Закарпаття
"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" з 11 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки, - йдеться в повідомленні.
Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:
№45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);
№81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);
№357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);
№17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);
№15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);
№4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);
№107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);
№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12квітня – із Солотвино й Чопа);
№134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);
№26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).
Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього відновлено 10 квітня з 18:00.
У відомстві додають, що Укрзалізниця суворо слідкуватиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах та на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці.
Як повідомлялося, 9 квітня Віктор Ляшко повідомив, що наступна область на вихід з "червоної зони" – Закарпатська. Головний санлікар країни відзначає, що "адаптивний карантин працює".
Сьогодні ж МОЗ оновило карантинні зони - "жовті" лише Прикарпаття і Херсонщина. Десять областей – у попереджувальній помаранчевій зоні.