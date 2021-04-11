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11 квітня 2021, 15:50 6

МОЗ оновило карантинні зони - "жовті" лише Прикарпаття і Херсонщина

11 квітня 2021, 15:50 6
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Десять областей – у попереджувальній помаранчевій зоні
Десять областей – у попереджувальній помаранчевій зоні
Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я оновило карту карантинних зон в Україні – у червоній зоні залишаються Київ та ще 12 областей України.

Про це повідомляє RegioNews за даними оновленої карантинної карти МОЗ.

Згідно з оновленою карантинною картою МОЗ, у червоній зоні залишаються Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Тут діють найжорсткіші карантинні обмеження.

У помаранчевій, попереджувальній зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Відповідно до оновлених даних, у жовтій зоні перебувають лише Херсонська та Івано-Франківська області. Тут діють найм’якіші карантинні обмеження, запроваджені в Україні – маски у громадських місцях, дотримання дистанції у магазинах та дозволено роботу ресторанів з 07.00 до 24.00.

Як повідомлялося, Прикарпаття вже не "червоне": МОЗ офіційно віднесло регіон до "жовтої" зони. Наразі у "жовтій" зоні лише 2 області.

Тим часом Терехов ігнорує заборони для "червоного" від COVID-19 Харкова. Продовжать навчання школярі 1-4 класів і буде працювати міський транспорт.

МОЗ червона зона помаранчева зона Карта карантин

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