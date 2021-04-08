В "Укрзалізниці" обіцяють не зупиняти потяги у Хмельницькій та Запорізькій областях

Ці області потрапили до "червоної" зони карантину

Ці області потрапили до "червоної" зони карантину

Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" поки не припинятиме висадку та посадку пасажирів у Хмельницькій та Запорізькій областях.

Як повідомили у пресслужбі компанії, потяги далекого сполучення курсують без змін, пише RegioNews.

Зазначається, що "Укрзалізниця" разом з міністерствами інфраструктури та охорони здоров’я матиме тиждень на подання пропозицій щодо організації перевезень у зазначених регіонах. На цей час не обмежується продаж квитків і висадка-посадка пасажирів.

Про запровадження обмежень та їхній характер компанія повідомить додатково протягом тижня.

Нагадаємо, що Хмельницька і Запорізька області офіційно потрапили до "червоної” зони.