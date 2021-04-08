В "Укрзалізниці" обіцяють не зупиняти потяги у Хмельницькій та Запорізькій областях
Ці області потрапили до "червоної" зони карантину
Ці області потрапили до "червоної" зони карантину
"Укрзалізниця" поки не припинятиме висадку та посадку пасажирів у Хмельницькій та Запорізькій областях.
Як повідомили у пресслужбі компанії, потяги далекого сполучення курсують без змін, пише RegioNews.
Зазначається, що "Укрзалізниця" разом з міністерствами інфраструктури та охорони здоров’я матиме тиждень на подання пропозицій щодо організації перевезень у зазначених регіонах. На цей час не обмежується продаж квитків і висадка-посадка пасажирів.
Про запровадження обмежень та їхній характер компанія повідомить додатково протягом тижня.
Нагадаємо, що Хмельницька і Запорізька області офіційно потрапили до "червоної” зони.
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