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08 квітня 2021, 17:40 6

В "Укрзалізниці" обіцяють не зупиняти потяги у Хмельницькій та Запорізькій областях

08 квітня 2021, 17:40 6
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Фото з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" поки не припинятиме висадку та посадку пасажирів у Хмельницькій та Запорізькій областях.

Як повідомили у пресслужбі компанії, потяги далекого сполучення курсують без змін, пише RegioNews.

Зазначається, що "Укрзалізниця" разом з міністерствами інфраструктури та охорони здоров’я матиме тиждень на подання пропозицій щодо організації перевезень у зазначених регіонах. На цей час не обмежується продаж квитків і висадка-посадка пасажирів.

Про запровадження обмежень та їхній характер компанія повідомить додатково протягом тижня.

Нагадаємо, що Хмельницька і Запорізька області офіційно потрапили до "червоної” зони.

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