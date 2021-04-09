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09 квітня 2021, 19:27

Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Прикарпаття

09 квітня 2021, 19:27
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Перехід області до "жовтої" зони дозволяє зняти обмеження
Перехід області до "жовтої" зони дозволяє зняти обмеження
Фото з відкритих джерел
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Укрзалізниця знімає обмеження висадки-посадки в Івано-Франківській області. Харківська область – «червона», але без обмежень руху протягом тижня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрзалізницю.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, з 00:00 10 квітня Івано-Франківська область переходить з "червоної" до "жовтої" зони карантинних обмежень, що дозволяє Укрзалізниці відновити продаж квитків до регіону та зняти обмеження висадки та посадки пасажирів по станціях області, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що також рішенням Державної комісії з ТЕБ і НС "червону" зону введено у Харківській області, проте наразі не буде запроваджено обмежень залізничного руху у регіоні: Укрзалізниця, МІУ та МОЗ матимуть тиждень на подання пропозицій щодо організації перевезень в області.

Укрзалізниця вкотре наголошує, що суворо слідкуватиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах та на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці.

Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" обіцяють не зупиняти потяги у Хмельницькій та Запорізькій областях. Ці області потрапили до "червоної" зони карантину.

карантин Укрзализныця транспорт залізниця червона зона

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