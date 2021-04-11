"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Закарпатье

Поезда, которые отправляются в этом направлении сегодня, попадут в регион уже завтра

Поезда, которые отправляются в этом направлении сегодня, попадут в регион уже завтра

Фото из открытых источников

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця" с 11 апреля 2021 года возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с которым с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности, - говорится в сообщении.

Так, восстанавливается курсирование за полноценным маршрутом таких поездов:

№45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);

№357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);

№17/18 Харьков-Ужгород (из 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);

№15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);

№4/3 Запорожье-Ужгород (по 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);

№107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);

№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – из Солотвино и Чопа);

№134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля – из Рахова);

№26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

Продажа железнодорожных билетов до указанного региона и из него возобновлена 10 апреля с 18:00.

В ведомстве добавляют, что "Укрзализныця" будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников "Укрзализныци".

Как сообщалось, 9 апреля Виктор Ляшко сообщил, что следующая область на выходе из "красной зоны" – Закарпатская. Главный санврач страны отмечает, что "адаптивный карантин работает".

Сегодня Минздрав обновил карантинные зоны - "желтые" лишь Прикарпатье и Херсонщина. Десять областей – в предупредительной оранжевой зоне.