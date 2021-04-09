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09 квітня 2021, 20:17 5

Наступна область на вихід з "червоної зони" – Закарпатська

09 квітня 2021, 20:17 5
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Фото з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що від завтра виходить з «червоної» карантинної зони Івано-Франківська область, а на черзі – Закарпатська.

Про це повідомив Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного” рівня епіднебезпеки вже найближчими днями, - написав Ляшко.

Він додав, що з початку пандемії нам доводиться досить оперативно змінювати підходи до встановлення протиепідемічних обмежень.

Від загальнонаціонального локдауну, до адаптивного карантину, регіональних обмежень, "карантину вихідного дня", різдвяного локдауну і знову до адаптивного карантину. Але головне – вже маємо результати, а Івано-Франківська область тому підтвердження, - вважає він.

Івано-Франківська область з опівночі 10 квітня вийде з червоної зони Таке рішення сьогодні прийняла Державна комісія з...

Posted by Віктор Ляшко on Friday, April 9, 2021

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області скасували "червону" зону карантину. З 11 квітня на території області більше не будуть діяти найбільш суворі обмеження.

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