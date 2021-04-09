У Дніпрі через суд скасували рішення про обмеження пільгового проїзду

24 березня в місті запровадили карантин, він буде діяти до 13 квітня

24 березня в місті запровадили карантин, він буде діяти до 13 квітня

Фото: із відкритих джерел

У Дніпрі Окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради від 22 березня про обмеження пільгового проїзду під час дії карантину.

Про це повідомляє портал "056.ua", передає RegioNews.

Відомо, що в березні міська комісія ТЕБ і НС постановила, що пільговики можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті тільки п'ять годин на день, з 10:00 до 15:00.

Позов про скасування цього рішення подали мешканці міста В'ячеслав Гаркуша та Анатолій Погорілий.

Суд задовольнив вимоги в повному обсязі. Визнав протиправним і нечинним 4 пункт Протоколу №30. Судові витрати в розмірі 908 гривень також повинна компенсувати міська рада Дніпра”, - йдеться в повідомленні.

Рішення суду вступить в силу через 30 днів, міська рада може оскаржити йогоу відведені Законом строки.

Нагадаємо, у Дніпрі переповнені реанімації: коронавірус лікують хірурги і травматологи.