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09 квітня 2021, 12:34 270

У Дніпрі через суд скасували рішення про обмеження пільгового проїзду

09 квітня 2021, 12:34 270
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Фото: із відкритих джерел
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У Дніпрі Окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради від 22 березня про обмеження пільгового проїзду під час дії карантину.

Про це повідомляє портал "056.ua", передає RegioNews.

Відомо, що в березні міська комісія ТЕБ і НС постановила, що пільговики можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті тільки п'ять годин на день, з 10:00 до 15:00.

Позов про скасування цього рішення подали мешканці міста В'ячеслав Гаркуша та Анатолій Погорілий.

Суд задовольнив вимоги в повному обсязі. Визнав протиправним і нечинним 4 пункт Протоколу №30. Судові витрати в розмірі 908 гривень також повинна компенсувати міська рада Дніпра”, - йдеться в повідомленні.

Рішення суду вступить в силу через 30 днів, міська рада може оскаржити йогоу відведені Законом строки.

Нагадаємо, у Дніпрі переповнені реанімації: коронавірус лікують хірурги і травматологи.

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