Минздрав обновил карантинные зоны - "желтые" лишь Прикарпатье и Херсонщина

Десять областей – в предупредительной оранжевой зоне

Десять областей – в предупредительной оранжевой зоне

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения обновило карту карантинных зон в Украине – в красной зоне остаются Киев и еще 12 областей Украины.

Об этом сообщает RegioNews по данным обновленной карантинной карты Минздрава.

Согласно обновленной карантинной карте Минздрава, в красной зоне остаются Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Здесь действуют жесткие карантинные ограничения.

В оранжевой, предупредительной зоне остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Согласно обновленным данным, в желтой зоне находятся только Херсонская и Ивано-Франковская области. Здесь действуют самые мягкие карантинные ограничения, введенные в Украине – маски в общественных местах, соблюдение дистанции в магазинах и разрешено работу ресторанов с 07.00 до 24.00.

Как сообщалось, Прикарпатье уже не "красное": Минздрав официально отнес регион к "желтой" зоне. Сейчас в "желтой" зоне только 2 области.

Тем временем Терехов игнорирует запреты для "красного" от COVID-19 Харькова. Продолжат обучение школьники 1-4 классов и будет работать городской транспорт.