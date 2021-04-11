За добу в Україні щеплено проти COVID-19 більше 4 тис. людей

На Черкащині за цей час не введено жодної дози вакцини

На Черкащині за цей час не введено жодної дози вакцини

Фото з відкритих джерел

Проти COVID-19 за добу щеплено 4 048 людей, щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні.

377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.

Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей, - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість вакцинованих за добу – в Дніпропетровській області (610 щеплень), м. Києві (530 щеплень), на Донеччині (370) та Херсонщині (360 щеплень). Найменше вакциновано на Запоріжжі (10 щеплень), на Закарпатті, Миколаївщині та Сумщині (по 40 щеплень), на Волині, Житомирщині, Кіровоградщині та Чернігівщині (по 60). Також менше 100 щеплень на добу зроблено в Одеській і Тернопільській областях (по 70) та в Івано-Франківській (88).

По сто щеплень зробили в Полтавській та Харківській областях, на Вінниччині – 110, у Рівненській та Львівській – по 150. На Хмельниччині вакциновано 180 осіб, на Луганщині – 250, у Чернівецькій та Київській областях – по 270.

На Черкащині не введено жодної дози вакцини за добу.

Як повідомлялося про коронавірус в Україні, понад 12 тисяч нових випадків за добу. Захворювання виявлене в результаті 72,5 тисяч тестувань.