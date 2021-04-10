Прикарпаття вже не "червоне": МОЗ офіційно віднесло регіон до "жовтої" зони

Наразі у "жовтій" зоні лише 2 області

Наразі у "жовтій" зоні лише 2 області

У суботу, 10 квітня, Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон України. Так, із "червоного" рівня до "жовтого" перейшла Івано-Франківська область.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Відсьогодні Івано-Франківська область вийшла з червоної зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Натомість з 11 квітня "червоний" стан запроваджується у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

У "червоній" зоні залишаються 12 регіонів - Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також Київ.

У "помаранчевій" - 11 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.

"Зелених" зон в Україні немає від початку переходу на адаптивний карантин.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області скасували "червону" зону карантину. З 11 квітня на території області більше не будуть діяти найбільш суворі обмеження.

Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" обіцяють не зупиняти потяги у Хмельницькій та Запорізькій областях. Ці області потрапили до "червоної" зони карантину.