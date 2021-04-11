11:29  11 квітня
Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч нових випадків за добу
16:01  10 квітня
У Києві біля метро затримали чоловіків із бойовими гранатами
10:19  11 квітня
На Донбасі від початку доби – "тиша"
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2021, 11:29 4

Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч нових випадків за добу

11 квітня 2021, 11:29 4
Читайте также на русском языке
Захворювання виявлене в результаті 72,5 тисяч тестувань
Захворювання виявлене в результаті 72,5 тисяч тестувань
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 694 особи; летальних випадків – 235; одужало – 5 034 особи, - йдеться в повідомленні.

Здійснено тестувань за добу – 72 551, зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 853 249 осіб; одужало – 1 410 860 осіб; летальних випадків – 37 014; проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, April 10, 2021

Як повідомлялося вчора, лікарні переповнені: рівень госпіталізації хворих коронавірусом перевищений у 20 регіонах. Наразі найвищий рівень госпіталізації - у Києві.

коронавірус ушпиталення МОЗ COVID-19 Максим Степанов ПЛР-тест

Ляшко сказав, хто перший отримає вакцини Pfizer і Coronavac
10 квітня 2021, 17:11
Три фракції Ради вимагають позачергового засідання парламенту через пандемію
10 квітня 2021, 14:13
Прикарпаття вже не "червоне": МОЗ офіційно віднесло регіон до "жовтої" зони
10 квітня 2021, 12:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram