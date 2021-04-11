Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч нових випадків за добу

Захворювання виявлене в результаті 72,5 тисяч тестувань

Захворювання виявлене в результаті 72,5 тисяч тестувань

Фото з відкритих джерел

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 694 особи; летальних випадків – 235; одужало – 5 034 особи, - йдеться в повідомленні.

Здійснено тестувань за добу – 72 551, зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 853 249 осіб; одужало – 1 410 860 осіб; летальних випадків – 37 014; проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Saturday, April 10, 2021

Як повідомлялося вчора, лікарні переповнені: рівень госпіталізації хворих коронавірусом перевищений у 20 регіонах. Наразі найвищий рівень госпіталізації - у Києві.