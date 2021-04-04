Ще три області України на межі потрапляння до "червоної" зони карантину

До "червоної" зони можуть потрапити Хмельницька, Черкаська та Донецька області

До "червоної" зони можуть потрапити Хмельницька, Черкаська та Донецька області

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Станом на ранок 4 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлений у Києві та ще 10 областях України.

Про це свідчать оновлені дані Міністерстві охорони здоров'я, пише RegioNews.

У "червоній" зоні вже перебувають: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Решта регіонів опинилися в "помаранчевій" зоні, і лише Херсонська область залишається у "жовтій" зоні карантину.

До показників "червоної" зони наближаються три регіони країни.

Зокрема, у Хмельницькій області завантаженість ліжок з киснем досягла 64% з 65% дозволених для "помаранчевої" зони. Також у регіоні майже вдвічі перевищений показник госпіталізацій.

У Черкаській області показник інфікувань коронавірусом досяг 22,6%, а в Донецькій області – 18% при нормі 20%. Також у Донецькій області перевищено рівень госпіталізацій – станом на 3 квітня цей показник склав 65, 2 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

Загалом же станом на 3 квітня показник госпіталізацій хворих на COVID-19 не перевищений лише у трьох областях — Кіровоградській, Луганській і Херсонській.

Нагадаємо, в Україні станом на 4 квітня зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.