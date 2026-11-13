09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 09:08

Посланці Трампа зустрілися із Зеленським після переговорів із Путіним

13 листопада 2026, 09:08
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

12 листопада в аеропорту Дубліна Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Перед цим американці провели переговори з Путіним у Москві

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Під час зустрічі сторони обговорили результати переговорів та подальші кроки для завершення війни. Зокрема, йшлося про підготовку масштабного обміну військовополоненими та участь Європи у наступних перемовинах.

Що заявили представники США

Стів Віткофф назвав попередню зустріч в ОАЕ дуже позитивною. За його словами, президент США Дональд Трамп має намір очолити зусилля для припинення війни.

Віткофф також повідомив, що готується найбільший обмін полоненими. Американська сторона планує продовжити зустрічі та докласти зусиль для досягнення результату.

Своєю чергою Джаред Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо повоєнної безпеки України та всього регіону.

Він наголосив, що США працюють із Зеленським та його командою над планом повоєнного розвитку України. Кушнер також відзначив оборонні інновації та потенціал української держави.

За його словами, укласти мирну угоду без участі європейської сторони неможливо. Він зазначив, що американська делегація наголошувала на цьому під час розмов із Путіним.

Кушнер також повідомив про ґрунтовні та продуктивні переговори з російським президентом і його командою. За його словами, вдалося остаточно узгодити обмін військовополоненими, що має стати важливим кроком для повернення людей додому.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський підтвердив, що найближчим часом відбудеться наступна зустріч за участю всіх сторін переговорного процесу.

Президент зазначив, що під час попередніх перемовин в Абу-Дабі вдалося досягти прогресу та розблокувати роботу тристоронньої зустрічі. За його словами, це створює передумови для подальших переговорів.

Окремо глава держави наголосив на важливості повноцінної участі Європи в наступних зустрічах України, США та Росії. Європейські партнери мають бути частиною переговорної команди та мати право голосу.

Зеленський також підтвердив підготовку найбільшого обміну військовополоненими між Україною та Росією.

За його словами, повернення українських захисників додому стане важливим результатом переговорного процесу та великою подією для їхніх родин.

Нагадаємо, за словами Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Зеленський Володимир Кушнер Віткофф Ірландія США мирні переговори переговори про мир
Зеленський розповів, де можуть пройти наступні переговори
13 листопада 2026, 07:36
Зеленський заявив про обмеження швидкості Starshield над Україною
12 листопада 2026, 17:12
"Хоче знищити життя": Зеленський розповів про плани Путіна щодо українських міст
12 листопада 2026, 14:41
Всі новини »
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Вінниці нібито побили сина загиблого військового: що з'ясували в ОК "Південь"
13 листопада 2026, 12:05
Війна як стиль життя: Україна має бути готовою до будь-яких загроз
13 листопада 2026, 11:52
Смертельна ДТП на Волині: вантажівка врізалася в дерево та перекинулася
13 листопада 2026, 11:43
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
13 листопада 2026, 11:37
Смертельна ДТП із 4-річною дитиною на Львівщині: водія затримали
13 листопада 2026, 11:27
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі: загинув чоловік
13 листопада 2026, 11:13
Через атаки РФ без світла залишилася частина споживачів у 12 областях, – Міненерго
13 листопада 2026, 10:59
65 млн грн за генерала СБУ: за Дуку повністю внесли заставу
13 листопада 2026, 10:56
Дубінському, якого підозрюють у держзраді, ВР виплатила понад 3,4 млн грн
13 листопада 2026, 10:50
Масована атака на Рівненщину: пошкоджені будинки та підприємства, семеро постраждалих
13 листопада 2026, 10:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »