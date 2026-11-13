Посланці Трампа зустрілися із Зеленським після переговорів із Путіним

Фото: Офіс Президента

12 листопада в аеропорту Дубліна Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Перед цим американці провели переговори з Путіним у Москві

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Під час зустрічі сторони обговорили результати переговорів та подальші кроки для завершення війни. Зокрема, йшлося про підготовку масштабного обміну військовополоненими та участь Європи у наступних перемовинах.

Що заявили представники США

Стів Віткофф назвав попередню зустріч в ОАЕ дуже позитивною. За його словами, президент США Дональд Трамп має намір очолити зусилля для припинення війни.

Віткофф також повідомив, що готується найбільший обмін полоненими. Американська сторона планує продовжити зустрічі та докласти зусиль для досягнення результату.

Своєю чергою Джаред Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо повоєнної безпеки України та всього регіону.

Він наголосив, що США працюють із Зеленським та його командою над планом повоєнного розвитку України. Кушнер також відзначив оборонні інновації та потенціал української держави.

За його словами, укласти мирну угоду без участі європейської сторони неможливо. Він зазначив, що американська делегація наголошувала на цьому під час розмов із Путіним.

Кушнер також повідомив про ґрунтовні та продуктивні переговори з російським президентом і його командою. За його словами, вдалося остаточно узгодити обмін військовополоненими, що має стати важливим кроком для повернення людей додому.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський підтвердив, що найближчим часом відбудеться наступна зустріч за участю всіх сторін переговорного процесу.

Президент зазначив, що під час попередніх перемовин в Абу-Дабі вдалося досягти прогресу та розблокувати роботу тристоронньої зустрічі. За його словами, це створює передумови для подальших переговорів.

Окремо глава держави наголосив на важливості повноцінної участі Європи в наступних зустрічах України, США та Росії. Європейські партнери мають бути частиною переговорної команди та мати право голосу.

Зеленський також підтвердив підготовку найбільшого обміну військовополоненими між Україною та Росією.

За його словами, повернення українських захисників додому стане важливим результатом переговорного процесу та великою подією для їхніх родин.

Нагадаємо, за словами Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.

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