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В Україні зафіксували майже 14 тисяч нових хворих на коронавірус
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04 квітня 2021, 11:01 10

В Україні зафіксували майже 14 тисяч нових хворих на коронавірус

04 квітня 2021, 11:01 10
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 4 квітня зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов на сторінці у Фейсбуці, пише RegioNews.

За минулу добу госпіталізовано 5 545 осіб, летальних випадків – 258, одужало – 4 657 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 552 випадки;
  • Вінницька область – 397 випадків;
  • Волинська область – 226 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 143 випадки;
  • Донецька область – 668 випадків;
  • Житомирська область – 616 випадків;
  • Закарпатська – 287 випадків/;
  • Запорізька область – 328 випадків;
  • Івано-Франківська область – 234 випадки;
  • Київська область – 804 випадки;
  • Кіровоградська область – 171 випадок;
  • Луганська область – 56 випадків;
  • Львівська область – 865 випадків;
  • Миколаївська область – 386 випадків;
  • Одеська область – 1 075 випадків;
  • Полтавська область – 194 випадки;
  • Рівненська область – 330 випадків;
  • Сумська область – 762 випадки;
  • Тернопільська область – 505 випадків;
  • Харківська область – 1 388 випадків;
  • Херсонська область – 186 випадків;
  • Хмельницька область – 1 060 випадків;
  • Черкаська область – 646 випадків;
  • Чернівецька область – 304 випадки;
  • Чернігівська область – 555 випадків.

За добу здійснено 75 538 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

Нагадаємо, за минулу добу 2 квітня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії. Всього підтвердили 20 341 новий випадок.

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