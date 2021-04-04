В Україні зафіксували майже 14 тисяч нових хворих на коронавірус
В Україні станом на 4 квітня зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов на сторінці у Фейсбуці, пише RegioNews.
За минулу добу госпіталізовано 5 545 осіб, летальних випадків – 258, одужало – 4 657 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 552 випадки;
- Вінницька область – 397 випадків;
- Волинська область – 226 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 143 випадки;
- Донецька область – 668 випадків;
- Житомирська область – 616 випадків;
- Закарпатська – 287 випадків/;
- Запорізька область – 328 випадків;
- Івано-Франківська область – 234 випадки;
- Київська область – 804 випадки;
- Кіровоградська область – 171 випадок;
- Луганська область – 56 випадків;
- Львівська область – 865 випадків;
- Миколаївська область – 386 випадків;
- Одеська область – 1 075 випадків;
- Полтавська область – 194 випадки;
- Рівненська область – 330 випадків;
- Сумська область – 762 випадки;
- Тернопільська область – 505 випадків;
- Харківська область – 1 388 випадків;
- Херсонська область – 186 випадків;
- Хмельницька область – 1 060 випадків;
- Черкаська область – 646 випадків;
- Чернівецька область – 304 випадки;
- Чернігівська область – 555 випадків.
За добу здійснено 75 538 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).
Нагадаємо, за минулу добу 2 квітня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії. Всього підтвердили 20 341 новий випадок.