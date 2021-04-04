В Україні зафіксували майже 14 тисяч нових хворих на коронавірус

Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників

Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників

Фото з відкритих джерел

В Україні станом на 4 квітня зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов на сторінці у Фейсбуці, пише RegioNews.

За минулу добу госпіталізовано 5 545 осіб, летальних випадків – 258, одужало – 4 657 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 552 випадки;

Вінницька область – 397 випадків;

Волинська область – 226 випадків;

Дніпропетровська область – 1 143 випадки;

Донецька область – 668 випадків;

Житомирська область – 616 випадків;

Закарпатська – 287 випадків/;

Запорізька область – 328 випадків;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 804 випадки;

Кіровоградська область – 171 випадок;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 865 випадків;

Миколаївська область – 386 випадків;

Одеська область – 1 075 випадків;

Полтавська область – 194 випадки;

Рівненська область – 330 випадків;

Сумська область – 762 випадки;

Тернопільська область – 505 випадків;

Харківська область – 1 388 випадків;

Херсонська область – 186 випадків;

Хмельницька область – 1 060 випадків;

Черкаська область – 646 випадків;

Чернівецька область – 304 випадки;

Чернігівська область – 555 випадків.

За добу здійснено 75 538 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

Нагадаємо, за минулу добу 2 квітня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії. Всього підтвердили 20 341 новий випадок.