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13 листопада 2026, 09:32

Росіяни завдали 60 ударів по Сумщині: двоє загиблих та один поранений

13 листопада 2026, 09:32
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Фото: поліція
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Протягом минулої доби російські війська завдали 60 ударів по 26 населених пунктах Сумської області. Для ударів застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Середино-Будській громаді внаслідок атаки дрона загинули чоловіки віком 47 та 57 років. Також пошкоджено мотоцикл.

У Сумській громаді через удар безпілотника травмувався 56-річний чоловік.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи. Правоохоронці обстежували території на наявність вибухонебезпечних предметів та документували наслідки ударів.

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Загинув 17-річний хлопець. Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей.

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